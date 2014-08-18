Проезд в метро Петербурга останется прежним в 2024 году

В столице стоимость карты "Тройка" выросла почти вдвое – до 150 рублей.

В Северной столице не будут повышать цены на проезд в общественном транспорте, как в Москве. Об этом пишет "Деловой Петербург".

В столице стоимость карты "Тройка" выросла почти вдвое – до 150 рублей. Вместе с этим на пять рублей была увеличена стоимость проезда в метрополитене и наземном транспорте, теперь она составляет 54 рубля за поездку.

Цены на городскую подземку останутся на прежнем уровне: по "Подорожнику" проезд в метро составит 49 рублей, а в наземном транспорте – 44 рубля. Саму карту можно приобрести за 80 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что станция метро "Балтийская" переходит на новый режим работы.

Фото: Piter.TV