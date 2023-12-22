В Петербурге в новогоднюю ночь произошло 44 пожара

Известно об одном пострадавшем 1964 года рождения.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Петербурге произошло 44 пожара. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Известно об одном пострадавшем 1964 года рождения. 1 января в 01:49 в доме 6 по Комсомольской улице в Зеленогорске обгорела обстановка двухкомнатной квартиры. Площадь возгорания составила 20 "квадратов".

Друзья, впереди нас ждут еще много дней новогодних каникул. А потому МЧС Петербурга призывает всех горожан и гостей города не забывать о соблюдении элементарных правил безопасности. Пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Ранее на Piter.TV: в новогоднюю ночь многодетная семья осталась без дома из-за гирлянды.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)