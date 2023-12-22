В новогоднюю ночь многодетная семья осталась без дома из-за гирлянды

Никто из жителей дома не пострадал.

В новогоднюю ночь многодетная семья из Башкирии осталась без дома из-за загоревшейся гирлянды. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. Известно, что инцидент зафиксирован на территории села Ангасяк. Специалисты заметили, что в помещении сработал пожарный извещатель, поэтому все восемь жильцов успели спасти свои жизни. Сотрудники ГУ МЧС ликвидировали воспламенение на площади в 25 квадратных метров. В настоящее время огнеборцы предполагают, что пожар распространился из-за неисправности удлинителя, в который была подключена уличная гирлянда.

Установи в жилье пожарный извещатель в новом году - не лишай себя шанса на спасение! пресс-служба ГУ МЧС по региону

В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке.

Фото и видео: ГУ МЧС России