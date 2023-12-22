В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке

Никто из местных жителей не пострадал.

На территории российского города Улан-Удэ из-за запущенного во дворе фейерверка загорелся балкон на девятом этаже 16-этажного здания. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального экстренного ведомства по Бурятии. Никто из граждан не пострадал. Спасатели смогли оперативно потушить возгорание на двух квадратных метрах.

Напомним, что представители ГУ МЧС России рассказали о правилах безопасности при запуске пиротехники. Для этого мероприятия требуется выбрать специальные площадки, указанные на официальных сайтах администраций населенных пунктов. Специалисты запрещают запускать пиротехнику вблизи жилых домов, линий электропередачи и массового скопления публики. Также отдыхающим следует строго следовать за инструкциями от производителя.

В Ленобласти 1 января ожидается до -18 градусов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, ГУ МЧС по Бурятии