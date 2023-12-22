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В Улан-Удэ из-за фейерверка загорелся балкон в многоэтажке

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Никто из местных жителей не пострадал.

На территории российского города Улан-Удэ из-за запущенного во дворе фейерверка загорелся балкон на девятом этаже 16-этажного здания. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального экстренного ведомства по Бурятии. Никто из граждан не пострадал. Спасатели смогли оперативно потушить возгорание на двух квадратных метрах.

Напомним, что представители ГУ МЧС России рассказали о правилах безопасности при запуске пиротехники. Для этого мероприятия требуется выбрать специальные площадки, указанные на официальных сайтах администраций населенных пунктов. Специалисты запрещают запускать пиротехнику вблизи жилых домов, линий электропередачи и массового скопления публики. Также отдыхающим следует строго следовать за инструкциями от производителя.

В Ленобласти 1 января ожидается до -18 градусов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости, ГУ МЧС по Бурятии

Теги: бурятия, регионы, улан-удэ, фейерверк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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