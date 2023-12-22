Жители Петербурга стали больше тратиться на новогодние развлечения

Траты горожан в период с 1 по 8 января увеличились на 35%.

В новогодние праздники в 2024 году петербуржцы увеличили траты на развлечения на 35%. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на аналитический ресурс "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Речь идет о периоде с 1 по 8 января. В среднем в центрах детских развлечений и семейного отдыха горожане оставляли 1910 рублей, что больше на 9%, чем в 2023 году. Кроме того, на 35% увеличилось число покупок в торговых центрах. Жители Петербурга стали чаще посещать и кинотеатры (+13%).

Эксперты связывают тенденцию с морозами, которые были в городе на Неве в начале года.

Кроме того, активно покупали бытовую технику и электронные гаджеты, тратясь в онлайне. В том числе на покупку обогревателей. Пресс-служба аналитического ресурса "Чек Индекс"

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Фото: Piter.TV