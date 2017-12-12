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Где жители Петербурга смогут купить живую ёлку на Новый год
Сегодня, 21:11
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Где жители Петербурга смогут купить живую ёлку на Новый год

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В Северной столице с 20 декабря 2023 года заработают более 60 ёлочных базаров

Новый год всё ближе, и многие петербуржцы уже сейчас задаются вопросом, где же приобрести живую ёлку к новогодним праздникам. Ёлочные базары в Северной столице откроются с 20 декабря. В перечне — более чем 60 адресов.

Как сообщили в комитете имущественных отношений Санкт-Петербурга, специально для этого предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов. Кроме того, ёлочные базары могут размещаться на землях частной собственности, а также администрациями районов Петербурга в рамках ярмарочной деятельности.

Праздничное дерево можно будет купить с 20 по 31 декабря 2023 года. Полный список адресов, где можно приобрести живую ёлочку — здесь.

Отметим, что после Нового года ёлочкам можно дать вторую жизнь — в Санкт-Петербурге с 2015 года новгодние деревья принимают на переработку в рамках проекта "Ёлки, палки, и щепа".

Ранее петербуржцам рассказали, как правильно выбрать живую ель на Новый год.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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