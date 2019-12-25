Ель остается пышной и зеленой в среднем от 7 до 18 дней.

Петербуржцам рассказали, как выбрать живую ель. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

При покупке ели нужно проверить спил. По словам управляющего елочным базаром Романа Шереметьева, когда елка стоит на складе холодная, то спил у нее сухой. Смола запечатывает все поры, и влага остается внутри. Если мы делаем спил на елочке, и он сухой внутри, то елка скорее всего уже засохла и будет очень мало весить, отмечает Шереметьев.

Ель остается пышной и зеленой в среднем от 7 до 18 дней. Также гибкость веток говорит о свежести дерева. Если ветка ломается и трещит, то скорее всего ель быстро осыпется.

Эти советы относятся ко всем хвойным деревьям. Норвежская ель – самая душистая и аккуратная. Русская ель и сосна сохраняют естественный вид, их не стригут перед продажей. Пихты не осыпаются и имеют мягкие колючки.

Ранее появилось видео, как в Пулково пассажиры скрутили дебошира, который скандалил с сотрудниками аэропорта.

Фото: Pxhere

