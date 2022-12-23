Видео: в Пулково пассажиры скрутили дебошира, который скандалил с сотрудниками аэропорта

Пьяный пассажир ругался матом, требовал ответов на вопросы, которые не мог четко сформулировать, хватал оппонента за руки.

В Пулково нетрезвый мужчина начал скандалить с сотрудниками аэропорта. Неадекват попал на видео очевидцев. Видео появилось в телеграм-канале "Мегаоплис".

На записи мужчина агрессивно разговаривает с инспектором аэропорта и представителем перевозчика, которые пропускали пассажиров на регистрацию. Пьяный пассажир ругался матом, требовал ответов на вопросы, которые не мог четко сформулировать, хватал оппонента за руки.

В результате пассажиры вступились за сотрудников и скрутили неадевката на полу. Полиция доставила его в отдел. В отношении 51-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Напомним, что самым популярным маршрутом у петербуржцев оказался автобус №39 до Пулково. Автобусы, соединяющие аэропорт с городом и метрополитеном, перевезли в этом году девять миллионов человек. На этом маршруте курсируют автобусы в пять-шесть минут двухсекционные автобусы. В салоне транспортных средств пассажирам показывают расписание вылетов и прилётов, а также номер стойки регистрации.

Ранее в Пулково отменили и задержали более 10 рейсов. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Видео: Telegram / Мегаполис

