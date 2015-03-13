Самым популярным маршрутом у петербуржцев оказался автобус №39 до Пулково

Автобусы, соединяющие аэропорт с городом и метрополитеном, перевезли в этом году девять миллионов человек.

В этом году самым популярным автобусным маршрутом у петербуржцев оказался автобус №39. Он доставляет горожан до аэропорта. Об этом 22 декабря рассказали в "Пассажиравтотрансе".

В компании добавили, что автобусы, соединяющие аэропорт с городом и метрополитеном, перевезли в этом году девять миллионов человек. На этом маршруте курсируют автобусы в пять-шесть минут двухсекционные автобусы. В салоне транспортных средств пассажирам показывают расписание вылетов и прилётов, а также номер стойки регистрации.

В список востребованных автобусов также вошли маршруты № 27, 93 и 2. Автобусами каждого из них воспользовались около семи миллионов человек.

Ранее "Пассажиравтотранс" планирует новую закупку автобусов. Средства будут направлены на обновление подвижного состава общественного транспорта. На этот раз организация получит автобусы особо большого класса, которые будут более безопасными и комфортными, чем их аналоги.

Фото: Piter.tv

