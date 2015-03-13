"Пассажиравтотранс" планирует новую закупку автобусов

Петербург получит соответствующую субсидию.

Петербургу в лице ГУП "Пассажиравтотранс" передадут субсидию на покупку новой партии автобусов. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.



Средства будут направлены на обновление подвижного состава общественного транспорта. На этот раз организация получит автобусы особо большого класса, которые будут более безопасными и комфортными, чем их аналоги.



Отметим, что в течение 2022 "Пассажиравтотранс" продолжал работу по обновлению автобусного парка. Всего было закуплено 429 машин.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург получил 33 новых низкопольных автобуса. Каждый из них вмещает до 97 пассажиров.

Фото: Piter.TV