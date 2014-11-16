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Петербург получил 33 новых низкопольных автобуса
Сегодня, 15:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург получил 33 новых низкопольных автобуса

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Каждый автобус вмещает до 97 пассажиров.

В Петербург прибыли 33 новых автобуса для ГУП "Пассажиравтотранс". Они будут работать на маршрутах, соединяющих Колпинский район со станциями метро: "Купчино", "Дунайская", "Рыбацкое". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Каждый автобус вмещает до 97 пассажиров, оснащен современными валидаторами, мультимедийным табло, видеонаблюдением, интеллектуальной системой, снижающей риск возникновения ДТП.

Низкопольные автобусы удобны для маломобильных граждан и родителей с колясками.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга

Теги: автобусы, пассажиравтотранс
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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