Петербург получил 33 новых низкопольных автобуса

В Петербург прибыли 33 новых автобуса для ГУП "Пассажиравтотранс". Они будут работать на маршрутах, соединяющих Колпинский район со станциями метро: "Купчино", "Дунайская", "Рыбацкое". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Каждый автобус вмещает до 97 пассажиров, оснащен современными валидаторами, мультимедийным табло, видеонаблюдением, интеллектуальной системой, снижающей риск возникновения ДТП.
Низкопольные автобусы удобны для маломобильных граждан и родителей с колясками.
Фото: Правительство Санкт-Петербурга
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