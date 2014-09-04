В Пулково отменили и задержали более 10 рейсов

Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Утром четверга, 22 декабря, в аэропорту Пулково были задержаны или отменены более 10 рейсов. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани.

Самолёты вылетят с задержкой из Петербурга в Баку, Магнитогорск, Тамбов, Архангельск, Новосибирск, Карши и Кемерово. Отменили рейсы в Иваново, Ташкент, Ярославль, Ереван и Калининград.

Официальные причины измнений не сообщаются. Предположительно, они связаны с погодными условиями. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково задержали нетрезвого депутата Госдумы и боксера Дмитрия Пирога.

Фото: Piter.TV