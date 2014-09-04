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В Пулково отменили и задержали более 10 рейсов
Сегодня, 12:05
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В Пулково отменили и задержали более 10 рейсов

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Аэропорт продолжает работу в штатном режиме.

Утром четверга, 22 декабря, в аэропорту Пулково были задержаны или отменены более 10 рейсов. Об этом информирует онлайн-табло воздушной гавани.

Самолёты вылетят с задержкой из Петербурга в Баку, Магнитогорск, Тамбов, Архангельск, Новосибирск, Карши и Кемерово. Отменили рейсы в Иваново, Ташкент, Ярославль, Ереван и Калининград.

Официальные причины измнений не сообщаются. Предположительно, они связаны с погодными условиями. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме. 

Ранее мы сообщили о том, что в  Пулково задержали нетрезвого депутата Госдумы и боксера Дмитрия Пирога.

Фото: Piter.TV

Теги: отмена рейсов пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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