В Пулково задержали нетрезвого депутата Госдумы и боксера Дмитрия Пирога

По пути в отдел Пирога хватал за руку полицейского, хамил, обращался на "ты" и ругался матом.

Накануне, 18 декабря, в аэропорту Пулково задержали депутата Госдумы и борца Дмитрия Пирога. Об этом пишет 78.ru.

В одни из кафе его задержали в нетрезвом виде. Как рассказали сотрудники заведения, он не полностью оплатил счёт, вёл себя агрессивно и крайне вызывающе. По пути в отдел Пирога хватал за руку полицейского, хамил, обращался на "ты" и ругался матом. Успокоить депутата смогли с помощью наручников, после разбирательство его отпустили.

Ранее на Дворцовой задержали разрисовавшую инсталляцию о Мариуполе 11-классницу. На месте были задержана ученица 11 класса, которая на арт-объекте "Сердца городов Мариуполь и Санкт-Петербург" нанесла надпись, дискредитирующую действия ВС РФ.

Фото: Piter.tv