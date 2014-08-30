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В преддверии Нового года Пулково увеличит количество рейсов по России
Сегодня, 20:27
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В преддверии Нового года Пулково увеличит количество рейсов по России

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Перелетов станет больше в период с 25 декабря по 8 января.

С 25 декабря по 8 января из Петербурга увеличится количество авиарейсов по России. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково 22 декабря.

В дополнение к действующему расписанию добавили 45 еженедельных перелетов в Москву, 42 рейса – в Калининград, 20 перелетов – в Екатеринбург, 18 – в Сочи, 12 – в Архангельск, 11 – в Минеральные Воды, 10 – в Уфу. Кроме того, станет больше рейсов в Самару, Казань, Тюмень, Новосибирск, Сыктывкар, Челябинск, Волгоград, Ижевск, Красноярск, Нижний Новгород, Махачкалу и Оренбург.

Увеличена частота перелетов по направлениям для горнолыжного отдыха. В частности, запущено 6 рейсов в Апатиты и 1 – в Новокузнецк. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге избирательные участки откроют в больницах, СИЗО и аэропорту.

Фото: Piter.TV

Теги: аэропорт пулково, новый год 2024
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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