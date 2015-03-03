В Петербурге избирательные участки откроют в больницах, СИЗО и аэропорту

Всего в Петербурге будут работать почти две тысячи избирательных участков.

Более 40 избирательных участков откроют в медучреждениях, СИЗО и аэропорту Петербурга на время президентских выборов в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба городского Избиркома.

На данный момент утверждено 44 временных участка: 41 в медучреждениях, два в СИЗО и один в Пулково. Также в планах организовать избирательные участки на Московском и Ладожском вокзалах.

Всего в Петербурге будут работать почти две тысячи избирательных участков.

Ранее Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в избирательную кампанию.

Фото: Piter.tv