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В Петербурге избирательные участки откроют в больницах, СИЗО и аэропорту
Сегодня, 12:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге избирательные участки откроют в больницах, СИЗО и аэропорту

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Всего в Петербурге будут работать почти две тысячи избирательных участков.

Более 40 избирательных участков откроют в медучреждениях, СИЗО и аэропорту Петербурга на время президентских выборов в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба городского Избиркома.

На данный момент утверждено 44 временных участка: 41 в медучреждениях, два в СИЗО и один в Пулково. Также в планах организовать избирательные участки на Московском и Ладожском вокзалах.

Всего в Петербурге будут работать почти две тысячи избирательных участков.

Ранее Путин поручил пресекать любое вмешательство извне в избирательную кампанию.

Фото: Piter.tv

Теги: больницы, выборы президента 2024, пулково, сизо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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