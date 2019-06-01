Президент России позвонит мальчику, который мечтал посетить Эрмитаж

Сейчас ребенок гуляет по главному петербургскому музею.

Глава РФ Владимир Путин позвонит мальчику, мечту которого он исполнил. Ребенок хотел посетить Эрмитаж. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сегодня он [президент] созвонится - если удастся - с Никитой Мирошниченко из Костромской области, который мечтал посетить Эрмитаж. Сейчас мальчик посещает Эрмитаж. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Напомним, что Путин исполнил и мечту петербургской школьницы, которая хотела стать журналистом. Благодаря содействию президента девочку пригласили записать подводку к сюжету программы "Время" с Екатериной Андреевой. Президент позвонил школьнице и пожелал ей идти и дальше к своей цели.

"Елка желаний" проводится с 2018 года, помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации.

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Фото: Piter.tv