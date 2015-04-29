Елизаветы 29 декабря смогут бесплатно посетить Екатерининский дворец

Чтобы воспользоваться "именной преференцией", в кассе музея нужно показать документ, удостоверяющий личность, и получить бесплатный билет во дворец.

В день рождения императрицы Елизаветы Петровны (29 декабря) музей-заповедник "Царское Село" в третий раз решил сделать подарок посетительницам с именем Елизавета. Для них вход в Екатерининский дворец будет бесплатным. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Царское Село".

Акцию "Елизавета? Проходите" музей впервые провел в декабре 2021-го. Чтобы воспользоваться "именной преференцией", в кассе музея нужно показать документ, удостоверяющий личность, и получить бесплатный билет во дворец.

В пятницу, 29 декабря, (18 декабря по старому стилю) исполняется 314 лет со дня рождения Елизаветы Петровны. С ее именем связано строительство роскошного дворца в Царском Селе, в котором архитектор Франческо Растрелли создал Янтарную комнату. Многое из того, что мы видим сегодня в Екатерининском дворце, в том числе залах Парадной анфилады, возникло по воле императрицы. <…>Правление Елизаветы Петровны ассоциируется с нескончаемым праздником и "золотым веком" Царского Села. пресс-служба ГМЗ "Царское Село"

Режим работы Екатерининского дворца 29 декабря: с 10:00 до 18:00 (касса до 16:45, вход в экспозицию до 17:00).

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Фото: Царское Село