  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:30
159
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Валерий Савинов поздравил жителей Выборгского района с Новым 2022 годом

0 0

Он пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов поздравил с Новым годом и Рождеством жителей Выборга и Выборгского района.

Уважаемые жители Выборга и Выборгского района примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы входим в 2022 год с благодарностью, хоть и не к простому для нас уходящему году. Благодарностью за добрые дела, совершившиеся в нем. От наступающего года, мы, конечно, ждём только лучшее, пусть он будет щедрым на хорошие и светлые события, пусть поможет нам организовать самые грандиозные и смелые планы. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи в делах, пусть в вашем доме царят мир и любовь, уважение и взаимопонимание, радость и душевное тепло. С Новым годом!

Валерий Савинов

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: валерий савинов, новый год
Категории: Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии