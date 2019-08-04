Валерий Савинов поздравил жителей Выборгского района с Новым 2022 годом

Глава администрации Выборгского района Валерий Савинов поздравил с Новым годом и Рождеством жителей Выборга и Выборгского района.

Уважаемые жители Выборга и Выборгского района примите самые теплые и искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы входим в 2022 год с благодарностью, хоть и не к простому для нас уходящему году. Благодарностью за добрые дела, совершившиеся в нем. От наступающего года, мы, конечно, ждём только лучшее, пусть он будет щедрым на хорошие и светлые события, пусть поможет нам организовать самые грандиозные и смелые планы. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи в делах, пусть в вашем доме царят мир и любовь, уважение и взаимопонимание, радость и душевное тепло. С Новым годом!

Валерий Савинов