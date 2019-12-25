В Выборге объявили итоги конкурса на праздничное оформление бизнес-объектов

Победители конкурса разделят между собой призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

В Выборге состоялся конкурс на лучшее новогоднее украшение объектов торговли и услуг. Мероприятие было организовано в рамках реализации муниципальной программы поддержки предпринимательства.

В номинации "Лучшее праздничное оформление объекта стационарной торговли" победили магазин "Ола ла" (пр. Суворова, д.13) и магазин "Twin Store" (Леншоссе, д. 11). Среди объектов общественного питания отмечен ресторан "Champion" (пр. Ленина, д. 18). Кроме того, победу в конкурсе одержала мастерская "Выборгский сувенир" (ул. Северный Вал, д. 19).

Также лучшее новогоднее украшение определяли жители нашего города. По итогам публичного опроса большинство голосов получило кафе "Hello, bread!" (ул. Крепостная, д. 2/4).

Победители конкурса разделят между собой призовой фонд в размере 200 тысяч рублей. Владельцам бизнес-объектов будут вручены сертификаты, которые можно будет направить на благоустройство своих организаций и прилегающей территории.

Мы благодарны каждому участнику за проявленную инициативу, креативность, желание создать праздничную атмосферу и порадовать жителей и гостей нашего города. В преддверии Нового года вашими стараниями Выборг стал еще уютнее и красивее. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО