Почти 80 машин образовали автоёлку под Волосово

Даже морозы, достигающие -27 градусов, не напугали участников.

С субботы на воскресенье в России будет отмечаться Старый Новый год. В преддверии этого праздника, дорожники Ленинградской области поделились кадрами автоёлки, которую организовали волонтеры в Волосовском районе.

Фотографии были сделаны 3 января неподалеку от деревни Торосово. Водители из нескольких районов Ленобласти и Петербурга съехались в Волосовский район, чтобы выстроить свои авто в форме ёлки.

Автоёлка-2024 года стала пятой по счёту в 47-ом регионе. Даже морозы, достигающие -27 градусов, не напугали участников. Всего в акции приняли участие 78 машин.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти появится новый экомаршрут "Каньон реки Лава".

Видео: Telegram / dorogi_lo