  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти появится новый экомаршрут "Каньон реки Лава"
Сегодня, 10:09
158
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти появится новый экомаршрут "Каньон реки Лава"

0 0

В районе экотропы местные жители и туристы находят трилобитов  — вымерших членистоногих, а еще здесь любуются отложениями кембрийских глин. 

В Ленобласти появится новая экологическая тропа в Кировском районе. Маршрут будет называться "Каньон реки Лава". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Протяженность прогулочной трассы составит порядка 3,5 километра. На тропе установят указатели и щиты с информацией о флоре и фауне, появятся места для отдыха, построят лестницы. 

В районе экотропы местные жители и туристы находят трилобитов  — вымерших членистоногих, а еще здесь любуются отложениями кембрийских глин. 

Стены памятника природы "Каньон реки Лава" содержат древние отложения разных периодов, включая кембрийский (530 миллионов лет) и ордовикский (460 миллионов лет). Здесь находится множество остатков ископаемых беспозвоночных. Но добыча "сувениров" в этом месте запрещена, доисторических беспозвоночных можно только рассматривать.

Ранее на Piter.tv: пруды Царского Села восстановят в течение шести лет.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти

Теги: каньон реки лава, ленобласть, экология, экомаршрут
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии