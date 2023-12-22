В Ленобласти появится новый экомаршрут "Каньон реки Лава"

В районе экотропы местные жители и туристы находят трилобитов — вымерших членистоногих, а еще здесь любуются отложениями кембрийских глин.

В Ленобласти появится новая экологическая тропа в Кировском районе. Маршрут будет называться "Каньон реки Лава". Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Протяженность прогулочной трассы составит порядка 3,5 километра. На тропе установят указатели и щиты с информацией о флоре и фауне, появятся места для отдыха, построят лестницы.

В районе экотропы местные жители и туристы находят трилобитов — вымерших членистоногих, а еще здесь любуются отложениями кембрийских глин.

Стены памятника природы "Каньон реки Лава" содержат древние отложения разных периодов, включая кембрийский (530 миллионов лет) и ордовикский (460 миллионов лет). Здесь находится множество остатков ископаемых беспозвоночных. Но добыча "сувениров" в этом месте запрещена, доисторических беспозвоночных можно только рассматривать.

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Фото: Telegram / Админка Ленобласти