Пруды Царского Села восстановят в течение шести лет

Работы выполнят в рамках национального проекта "Экология".

В Царском Селе восстановят пруды. Планируется очистка водоемов от донных отложений и капитальный ремонт гидротехнических сооружений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

После проведения работ экологическое состояние прудов значительно улучшится, снизится степень их зарастания, а также повысится прозрачность воды.

Пруды приведут в порядок до 2030 года. На работы выделят средства из федерального бюджета. Губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что город самостоятельно выступил с инициативой включить мероприятия по комплексному экологическому оздоровлению Балтийской водной системы в объединенный федеральный проект.

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Фото: Piter.tv