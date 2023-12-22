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Путин провел встречу с главой Росприроднадзора

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Глава ведомства рассказала президенту о реализации целей национального проекта "Экология".

Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава ведомства рассказала Путину о реализации целей национального проекта "Экология", а также федеральных проектов "Чистая страна" и "Чистый воздух". Кроме того, Радионова сообщила о сохранении и оздоровлении водных ресурсов страны. По ее словам, нефтегазовые компании отвечают высоким стандартам и не производят несанкционированные сбросы отходов в воду.

Ранее мы сообщали, что Путин встретил Рождество в церкви в Ново-Огарево.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, встреча, президент россии, росприроднадзор, светлана радионова
Категории: Лента новостей, Новости России,

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