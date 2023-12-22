Перед богослужением глава государства провел встречу с семьями погибших в спецоперации Героев России.

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви в Ново-Огарево. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Перед богослужением глава государства провел встречу с семьями погибших в спецоперации Героев России. Вместе с ними президент посетил рождественскую службу в Ново-Огарево. Также Путин поздравил православных россиян с Рождеством. Он отметил, что праздник объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.

Ранее мы сообщали, что Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников.

Видео: kremlin.ru