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Путин встретил Рождество в церкви в Ново-Огарево

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Перед богослужением глава государства провел встречу с семьями погибших в спецоперации Героев России.

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в церкви в Ново-Огарево. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Перед богослужением глава государства провел встречу с семьями погибших в спецоперации Героев России. Вместе с ними президент посетил рождественскую службу в Ново-Огарево. Также Путин поздравил православных россиян с Рождеством. Он отметил, что праздник объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости.

Ранее мы сообщали, что Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, ново-огарево, президент россии, рождество, церковь
Категории: Лента новостей, Новости России,

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