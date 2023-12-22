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Президент РФ подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников
Сегодня, 13:44
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Президент РФ подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

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Право на получение гражданства есть у родственников военных. Речь идет о супругах и детях. 

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах страны. Об этом сообщили "Известия".

 С заявлением о приёме в гражданство РФ вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ или воинских формированиях.

Указ президента РФ Владимира Путина

Право на получение гражданства есть у родственников военных. Речь идет о супругах и детях. 

Кроме того, таким правом Путин наделил украинцев, которые родились и до 18 марта 2014 года постоянно проживали на территории Крыма.

Ранее на Piter.tv: на Белгород была совершена атака 2 января.

Фото: сайт Кремля

Теги: иностранцы, получение российского гражданства, президент рф
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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