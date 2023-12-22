Президент РФ подписал указ о приеме в гражданство иностранцев-контрактников

Право на получение гражданства есть у родственников военных. Речь идет о супругах и детях.

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах страны. Об этом сообщили "Известия".

С заявлением о приёме в гражданство РФ вправе обратиться иностранные граждане, заключившие в период проведения СВО контракт о прохождении военной службы в Вооружённых силах РФ или воинских формированиях. Указ президента РФ Владимира Путина

Право на получение гражданства есть у родственников военных. Речь идет о супругах и детях.

Кроме того, таким правом Путин наделил украинцев, которые родились и до 18 марта 2014 года постоянно проживали на территории Крыма.

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Фото: сайт Кремля