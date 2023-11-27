Петербург первым в России начнет принимать иностранцев в колледжи

В городе уже создана мощная база для обучения специалистов.

Санкт-Петербург выступит пионером среди российских регионов в вопросе приема иностранных граждан в колледжи. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Смольного.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе ежегодного отчета в Госдуме отметил, что по поручению президента Владимира Путина продолжается совершенствование системы среднего профессионального образования. По словам главы кабмина, обновляются как материально-техническая база колледжей, так и учебные программы. Основная задача — дать студентам знания и навыки, максимально приближенные к реальным запросам предприятий, куда выпускники пойдут работать.

Мишустин также подчеркнул важность развития проекта "Профессионалитет". Его первые 350 тысяч выпускников уже получили специальности, пройдя обучение при участии будущих работодателей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал, что президент высоко оценил работу города в сфере профобразования во время визита в январе. За последние пять лет число учащихся колледжей и училищ в Северной столице достигло 130 тысяч человек.

Беглов напомнил, что Петербург первым в стране открыл два образовательных завода и создал восемь кластеров по программе "Профессионалитет". Город также успешно провел финал чемпионата "Профессионалы", наследием которого стали пять учебно-производственных полигонов. К 2030 году их количество планируют увеличить до восьми.

