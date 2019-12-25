По предварительным данным, водитель и семь китайских туристов погибли.

На Байкале под лед ушел автомобиль с иностранцами. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 20 февраля. Водитель УАЗ вез туристов из Китая на экскурсию к мысу Три Брата. Он не заметил трещины на льду, в результате чего автомобиль провалился под воду. Из девяти человек в салоне только одному туристу удалось выбраться.

По предварительным данным, водитель и семь китайских туристов погибли. На место происшествия выдвинулись две единицы техники и пять спасателей.

