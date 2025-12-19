  1. Главная
Сегодня, 11:43
В Бурятии в ДТП погибли два человека

Также сообщается о пяти пострадавших в результате аварии.

В Бурятии в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Инцидент произошел утром 9 февраля на трассе Р-258 "Байкал" в Кабанском районе. по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Spacio нарушил правила дорожного движения при обгоне и совершил лобовое столкновение с автомобилем Nissan X-Trail.

В результате аварии погибли водитель первой иномарки и пассажир второго автомобиля. Также сообщается о пяти пострадавших. В их числе 16-летний подросток и 8-летний ребенок. Их госпитализировали. Прокуратура Кабанского района организовала проверку по факту ДТП. На месте аварии введено реверсивное движение.

Ранее мы сообщали, что в Улан-Удэ в ДТП пострадали двое детей.

Видео: МВД по Республике Бурятия

