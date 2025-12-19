  1. Главная
В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое детей

Их доставили в медицинское учреждение.

В Улан-Удэ в результате ДТП пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Инцидент произошел утром 28 января на улице Борсоева. В ДТП попали четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Transit допустил столкновение с Volvo, после чего произошло последовательное столкновение с иномарками Honda и Mercedes.

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. Их доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Курской области в ДТП погибли два человека.

Видео: Полиция Бурятии

