В Улан-Удэ в ДТП пострадали двое детей

В Улан-Удэ в результате ДТП пострадали двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Инцидент произошел утром 28 января на улице Борсоева. В ДТП попали четыре автомобиля. По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Transit допустил столкновение с Volvo, после чего произошло последовательное столкновение с иномарками Honda и Mercedes.

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров. Их доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Видео: Полиция Бурятии