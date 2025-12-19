В Курской области в ДТП погибли два человека

Два сотрудника Госавтоинспекции получили ранения и госпитализированы.

В Медвенском районе Курской области Два водителя погибли, еще двое сотрудников Госавтоинспекции пострадали в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошел 26 января на 556-м км автодороги М-2 "Крым". Сообщается о столкновении большегрузного автомобиля Volvo со стоящим автомобилем Госавтоинспекции со включенными проблесковыми маячками. В момент аварии сотрудники ведомства оформляли ранее совершенное ДТП без пострадавших с участием автомобилей Lada Granta и Mazda. Грузовик также столкнулся с водителями этих машин.

В результате ДТП погибли водители Lada и Mazda. Два сотрудника Госавтоинспекции получили ранения и госпитализированы. По данному инциденту назначена проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.

Видео: Полиция Курской области