В Чите пьяный водитель без прав сбил трех пешеходов

С места ДТП госпитализировали 58-летнюю женщину.

В Чите нетрезвый водитель без прав на автомобиле сбил троих пешеходов, включая ребенка. Соответствующей информацией с журналистами поделились представители Telegram-канала Госавтоинспекции Забайкальского края. Согласно предварительным сведениям от российских правоохранительных органов, трагедия произошла днем 25 января на Промышленной улице города. За рулем иномарки Toyota Vista находился 27-летний мужчина. В результате столкновения транспортного средства с людьми, в больницу пришлось госпитализировать 58-летнюю местную жительницу. Также медицинская помощь оказана восьмилетнему ребенку, который получил ушибы. Еще один пострадавший не обращался к врачам за помощью.

Водитель автомашины,, не имеющий права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения наехал на трех пешеходов. сообщение от ГИБДД по Забайкалью

Сейчас в отношении водителя возбуждено административное дело производство. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: УГИБДД ГУ МВД России по Забайкальскому краю