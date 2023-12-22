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На Белгород была совершена атака 2 января
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На Белгород была совершена атака 2 января

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В административном центре Белгородской области были слышны взрывы.

Накануне, 2 января, в Белгороде вновь были слышны взрывы. В результате случившегося погиб один человек. Об этом в своем tg-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Атака на город началась примерно в 22:30. У домов дрожали окна, заревела автомобильная сигнализация. 

В Белгороде запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам.

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В Министерстве обороны РФ сообщили, что ВСУ 2 января выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха". Их сбили российские средства противовоздушной обороны. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород.

Фото: Pxhere

Теги: атака, белгород, взрывы, всу
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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