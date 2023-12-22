Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород

Глава РФ рассказал о реакции Кремля на удары ВСУ по Белгороду.

Украина хочет запугать и породить неуверенность внутри нашей страны, но Россия будет наращивать удары по военным объектам киевского режима. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Политик прокомментировал недавний теракт, который Вооруженные силы Украины осуществили против мирных жителей Белгорода.

Они хотят нас: а) запугать, и б) породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Ни одно такое преступление - а это, безусловно, преступление против гражданского населения - безнаказанным не останется, 100%, сомнений быть не может. Владимир Путин, президент РФ

Лидер России подчеркнул, что армия бьет высокоточным оружием по местам ВСУ, в которых принимаются решения, а также по местам скопления военнослужащих, иностранных наемников, по другим центрам подобного рода. Владимир путин считает, что для противника такие удары являются по-настоящему чувствительными. Он добавил, что Россия может ответить Украине на преступление в Белгороде, так как они нанесли удар по гражданским объектах, однако наша страна бьёт только по военным объектам.

Путин заявил о полном разрушении экономики Украины.

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