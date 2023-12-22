Путин заявил о полном разрушении экономики Украины

Глава РФ рассказал о подачках Запада, о которых просят украинские власти.

Российский президент Владимир Путин заявил о полном разрушении экономической системы Украины. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Политик добавил, что сейчас киевский режим может существовать исключительно на подачи со стороны своих международных союзников, а то время как российская экономическая система все больше укрепляется.

Она не в состоянии этого сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки. Все ездят руководители, с протянутой рукой клянчат лишний $1млн. А у нас другая совершенно ситуация. Владимир Путин, президент РФ

Политик полагает, что принципиальным является то, что в России власти смогли сохранить экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник изначально рассчитывал.

Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Россией, заявил Путин.

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