Глава России рассказал, что ВС РФ не сдадут позиции в пользу ВСУ.

Коллективный Запад испокон веков ставит задачу разобраться с Москвой, но сейчас, похоже, с ними Россия разберется быстрее. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Политик заметил, что руководство страны хочет завершения регионального конфликта, но исключительно на своих условиях.

Несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу - разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже. И мы тоже хотим завершить конфликт. Причем как можно быстрее. У нас нет желания воевать бесконечно. Но и сдавать свои позиции мы не собираемся. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин объяснил военнослужащим, что некоторые солдаты и офицеры были ранены в сражениях, поэтому Россия не может сдать свои позиции украинским представителям. Политик заметил, что он бы показал определенный нецензурный жест для противников, но не будет этого делать, так как "вы его все знаете, что за жест".

Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ