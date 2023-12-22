Путин назвал ситуацию в СВО удовлетворительной

Глава России прокомментировал ситуацию на поле боя.

Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию в специальной военной операции удовлетворительной. Соответствующее заявление глава государства сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками СВО. Политик пояснил раненым бойцам, что сейчас военное командование старается не давать никаких высших оценок оперативно обстановке на поле боя.

Что в целом. Значит, вы уже старший офицер, поэтому знаете - высших оценок мы стараемся не давать. Удовлетворительно. Владимир Путин, президент РФ

Путин назвал атаки на Белгород терактом.

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