Путин назвал атаки на Белгород терактом

Глава РФ прокомментировал преступление ВСУ, совершенное на территории РФ.

Российский президент Владимир Путин назвал атаки на город Белгород со стороны Вооруженных сил Украины терактом. Соответствующее заявление глава государства сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Политик уточнил, что преступление было целенаправленным ударом именно по мирной инфраструктуре и мирному населению.

Конечно, это теракт, по-другому назвать нельзя. Потому что под прикрытием двух ракет "Ольха", по-моему, что они сделали - они ударили из РСЗО... Это оружие, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют, перед Новым годом Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что Украина не является врагом России.

Фото и видео: Telegram / Зарубин