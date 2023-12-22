Путин заявил, что Украина не является врагом России

Глава РФ уточнил, что настоящего противника страны надо искать на Западе.

Российский президент Владимир Путин заявил военнослужащим во время посещения госпиталя имени Вишневского о том, что для страны Украина не является врагом. Соответствующее заявление глава государства сделал во время своей рабочей поездки в госпиталь имени Вишневского, где пообщался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. Политик заметил, что настоящий противник для РФ тот, кто хочет добиться стратегического поражения России на поле боя. Лидер РФ пояснил, что в основном эти враги находятся на Западе. Однако и там есть люди, которые симпатизируют позиции Москвы и готовы общаться "душевно".

Это на протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг... Это в основном на Западе. Есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо. Владимир Путин, президент РФ

Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского.

Фото и видео: Telegram / Readovka