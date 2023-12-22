Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского

Глава РФ пообщался с российскими военнослужащими.

Российский президент Владимир Путин приехал 1 января в военный госпиталь имени Вишневского. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Глава государства ранее также посещал госпитали, в которых общался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. В новогоднюю ночь в праздничном обращении к нации политик обратился к бойцам, отметив, что они не раз доказали, что умеют решать самые сложные задачи и никогда не отступят.

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.

Фото и видео: Telegram / Зарубин