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Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского

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Глава РФ пообщался с российскими военнослужащими.

Российский президент Владимир Путин приехал 1 января в военный госпиталь имени Вишневского. Соответствующее заявление сделал в собственном Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Глава государства ранее также посещал госпитали, в которых общался с военнослужащими, участниками специальной военной операции. В новогоднюю ночь  в праздничном обращении к нации политик обратился к бойцам, отметив, что они не раз доказали, что умеют решать самые сложные задачи и никогда не отступят.

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.

Фото и видео: Telegram / Зарубин

Теги: владимир путин, госпиталь имени вишневского
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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