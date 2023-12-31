Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Глава РФ записал видеообращение на фоне Кремля.

Российский президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением перед гражданами страны. Глава государства уточнил, что в уходящем 2023 году Москва твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность населения. По мнению политика, то, что всегда объединяло и объединяет сейчас граждан - это судьба Отечества, а также глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который сейчас проходит РФ.

Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Владимир Путин, президент РФ

Политик также обратился к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. Владимир Путин добавил, что страна гордится ими и восхищается мужеством бойцов. Президент уверен в том, что солдаты и офицеры чувствуют любовь родных и близких, мощную и искреннюю поддержку всего народа.

Медведев поздравил россиян с наступающим 2024 годом.

Фото и видео: Kremlin.ru