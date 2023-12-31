Зампред СБ РФ рассказал о необходимости победить неофашизм.

Заместитель председателя российского Совета по безопасности Дмитрий Медведев в собственном Telegram-канале поздравил соотечественников с наступающим 2024 годом. Чиновник заметил, что в этот день все мысли и сердца народа с теми, кто сейчас находится на фронте, так как у людей нет ничего дороже настоящего боевого братства.

Меняются не только цифры на календаре, меняемся мы с вами. В каждом из нас произошли очень значительные перемены, и они позволяют уверенно смотреть в будущее. который пытаются возродить враги России вопреки великой победе наших отцов и дедов" Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев добавил, что уходящий год потребовал от государства и многомиллионного общества особой стойкости и сплоченности, самоотверженности, воли к победе и настоящего патриотизма, подкрепленного реальными делами. По мнению спикера, основной задачей для России на следующий год является достижение окончательного разгрома над неофашизмом. Чиновник пояснил, что эту преступную идеологию пытаются продвигать враги страны вопреки победе наших отцов и дедов.

Генпрокурор страны поздравил россиян с Новым годом.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев