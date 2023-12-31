Генпрокурор страны поздравил россиян с Новым годом

Игорь Краснов записал видеообращение к гражданам в преддверии праздников.

Российский генеральный прокурор Игорь Краснов поздравил соотечественников, коллег и ветеранов с Новым годом и Рождеством. Чиновник выразил благодарность тем, кто прикладывает на рабочих местах максимум усилий для укрепления законности и защиты прав граждан, отстаивает национальные интересы общества и государства. По словам Краснова, от действий надзорных структур зависит многое, включая сохранение жизни и здоровья защитников Родины, благополучие в семьях участников специальной военной операции.

Подходит к завершению 2023 год. Он был сложным. Но при этом принес нам немало позитивных результатов. Настойчивость в решении поставленных задач стала залогом успешной деятельности надзорного ведомства. Игорь Краснов, генпрокурор РФ

По мнению генпрокурора страны, одним из самых из значимых событий 2024 года станут выборы российского президента. Игорь Краснов заметил, что его профильное ведомство сделает все необходимое для того, чтобы избирательная кампания прошла в строгом соответствии с законодательством РФ.

Марат Хуснуллин поздравил россиян с Новым годом.

Фото и видео: Telegram / Генпрокуратура России