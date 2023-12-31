Марат Хуснуллин поздравил россиян с Новым годом

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин поздравил граждан страны с Новым годом. Чиновник объяснил, что уходящий год был наполнен значимыми событиями, а также новыми достижениями и прорывными проектами. По мнению заместителя председателя правительства, результаты работы властей говорят о том, что Москве удалось успешно справиться с поставленными задачами. Он добавил, что интерес подписчиков его Telegram-канала вдохновляет на новые достижения.
И у нас есть всё, чтобы продолжать движение вперед! Хотел бы искренне поблагодарить коллег, всех, с кем мы работали в этом году, за труд, доверие и поддержку. Вместе мы делаем жизнь в стране еще лучше и комфортнее.
Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ
Марат Хуснуллин пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья, энергии для воплощения идей и планов, реализации мечты.
Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО с Новым годом и пожелала победы.
Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин
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