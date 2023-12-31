Марат Хуснуллин поздравил россиян с Новым годом

Вице-премьер РФ рассказал о достижениях государства за 2023 год.

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин поздравил граждан страны с Новым годом. Чиновник объяснил, что уходящий год был наполнен значимыми событиями, а также новыми достижениями и прорывными проектами. По мнению заместителя председателя правительства, результаты работы властей говорят о том, что Москве удалось успешно справиться с поставленными задачами. Он добавил, что интерес подписчиков его Telegram-канала вдохновляет на новые достижения.

И у нас есть всё, чтобы продолжать движение вперед! Хотел бы искренне поблагодарить коллег, всех, с кем мы работали в этом году, за труд, доверие и поддержку. Вместе мы делаем жизнь в стране еще лучше и комфортнее. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Марат Хуснуллин пожелал россиянам крепкого здоровья, счастья, энергии для воплощения идей и планов, реализации мечты.

Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО с Новым годом и пожелала победы.

Фото и видео: Telegram / Марат Хуснуллин