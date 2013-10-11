Школьная учительница Путина поздравила бойцов СВО с Новым годом и пожелала победы

Вера Гуревич записала видеоролик для тех россиян, кто находится в зоне боевых действий.

Школьная учительница и классная руководительница российского президента Владимира Путина Вера Гуревич записала видеопоздравление участников специальной военной операции (СВО) с Новым годом. Пожилой педагог пожелала бойцам скорее вернуться домой с победой.

Дорогие наши защитники, сердечно поздравляю вас с Новым годом. Пусть он принесет вам прибавление сил, здоровье. А мужества и стойкости вам не занимать! Мы надеемся, что все военные действия в ближайшем будущем прекратятся. Честь вам и слава! Вера Гуревич, учительница

Напомним, что в настоящее время Вере Гуревич 90 лет. Она была классным руководителем Владимира Путина в то время, когда тот учился средней школе. Президент страны не раз называл учительницу в числе тех личностей, которые оказали на него наиболее сильное влияние.Глава государства замечал, что до сих пор общается с ней.

Андрей Келин поздравил соотечественников с Новым годом.

Фото и видео: Вера Гуревич, Telegram / ТАСС