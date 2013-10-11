Посол в Британии записал видеообращение к российской общине.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин поздравил соотечественников с Новым годом. Российский дипломат заметил, что 2023 год был непростым для нас и нашей Родины, так как недоброжелатели поставили перед собой цель нашести России стратегическое поражение и удержать ускользающее доминирование в мировых делах. Однако в Москве должным образом ответили на брошенные ей внешние вызовы. Мощный импульс придан построению по-настоящему справедливого многополярного мира, в котором нет места для блокового подхода и санкционному шантажу. По словам дипломата, сейчас на стороне России находится подавляющее большинство государств земного шара.

Сегодня ясно главное: Россия не только выдержала этот натиск, но становится сильнее и крепче. Мы показали миру нерушимое единство нашего народа, его готовность отстаивать свой суверенитет и право самостоятельно распоряжаться судьбой. Андрей Келин, посол РФ в Великобритании

Андрей Келин добавил, что в канун Нового года каждому человеку важно задуматься о пройденном пути и достижениях, подвести итоги, подумать о будущем. В планах российского посольства в Лондоне - продолжать делать все необходимое для соотечественников, которые сохраняют любовь к устоям, культуре и традициям страны. По мнению дипломата, важно понимать, что несмотря на сложнейшие внешние условия, консолидация российской общины в Соединенном Королевстве продолжается. Посол видит рост в уходящем году общественная и культурно-гуманитарная деятельность. В качестве примера спикер привел проведение творческих вечеров, образовательных конференций, показы отечественных фильмов. Дипломат заверил, что такие встречи продемонстрировали ущербность деструктивных попыток коллективного Запада отменить Россию.

Посол РФ заявил, что российские дипломаты в Великобритании не нарушают Венскую конвенцию.

Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London