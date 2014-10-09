Посол РФ заявил, что российские дипломаты в Великобритании не нарушают Венскую конвенцию

Российские дипломаты на территории Великобритании, в отличие от своих британских коллег в России, не работают с местной оппозицией и не нарушают Венскую конвенцию. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.
Некоторые британские дипломаты иногда занимаются деятельностью, не совместимой с Венской конвенцией. Что касается наших дипломатов, то мы с оппозицией не работали и не работаем.
Андрей Келин, посол РФ в Британии
Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все