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Посол РФ заявил, что российские дипломаты в Великобритании не нарушают Венскую конвенцию

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Андрей Келин рассказал о ситуации в Лондоне.

Российские дипломаты на территории Великобритании, в отличие от своих британских коллег в России, не работают с местной оппозицией и не нарушают Венскую конвенцию. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал посол  РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Некоторые британские дипломаты иногда занимаются деятельностью, не совместимой с Венской конвенцией. Что касается наших дипломатов, то мы с оппозицией не работали и не работаем.

Андрей Келин, посол РФ в Британии

Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: андрей келин, великобритания, венская конвенция, посол
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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