Андрей Келин рассказал о ситуации в Лондоне.

Российские дипломаты на территории Великобритании, в отличие от своих британских коллег в России, не работают с местной оппозицией и не нарушают Венскую конвенцию. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин.

Некоторые британские дипломаты иногда занимаются деятельностью, не совместимой с Венской конвенцией. Что касается наших дипломатов, то мы с оппозицией не работали и не работаем. Андрей Келин, посол РФ в Британии

Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине.

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