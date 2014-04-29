Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине

Посол России оценил роль Лондона в затягивании украинского конфликта.

Соединенное королевство не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по украинскому кризису, а наоборот, Лондон только стремится к своему политическому лидерству в накачивании киевского режима вооружением. Соответствующее заявление в эфире египетского телеканала Al Qahera News сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин.

Она стремится быть везде первой по части организации кампании по продолжению накачки вооружениями… Никаких мирных инициатив в Лондоне не рассматривают и рассматривать не хотят. Андрей Келин, посол РФ в Лондоне

Руководитель российской дипломатической миссии заметил, что Великобритания и США начали делать из Украины так называемую "антиРоссию" еще до 2014 года. При этом военная поддержка со стороны Британии устапает по объемам американской. Однако в европейском регионе именно Лондон играет решающую роль и во многом является инициатором продолжения конфликта.

Келин: Запад может перешагнуть грань третьей мировой.

Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London