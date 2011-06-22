Посол РФ в Британии назвал эскалационные шаги Запада.

Коллективный Запад, накачивая киевским режим вооружением, может перешагнуть тонкую грань в региональном конфликте на Украине, что может привести к началу третьей мировой войны. Соответствующее заявление в эфире египетского телеканала Al Qahera News сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин. Дипломат полагает, что нельзя развивать ситуацию по такому эскалационному сценарию.

России приходится вести войну в определённой степени с коллективным Западом, в основном противостоя поставкам этих вооружений. Но здесь есть тонкая грань, которую может Запад перешагнуть, и это очень опасно. Нельзя допускать втягивания в третью мировую войну. Андрей Келин, посол РФ в Лондоне

Дипломат призвал западные страны остановиться в своём снабжении Украины оружием и занять реалистичную позицию. Андрей Келин пояснил, что выбранная недружественными Москве странами является ошибочной. Он добавил, что Россия сменит тон только в тех условиях, когда Запад осознает неправильность своей позиции. Посол уверен, что такой момент приближается, так как все больше американцев выступают против поставок киевскому режиму вооружений, однако бросить ВСУ Вашингтон пока не может

Это как огромный корабль, который шёл определённым курсом. Развернуть его теперь довольно трудно. Андрей Келин, посол РФ в Лондоне

Келин: Киев сконцентрировался на терактах из-за неудач в наступлении.

Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London