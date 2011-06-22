Посол России в Великобритании оценил политику киевского режима по нанесению ударов по российским объектам.

Киевский режим на фоне неудач своего "контрнаступления" Вооруженных сил Украины сконцентрировалась на террористических атаках против российских гражданских объектов. Соответствующее заявление в эфире египетского телеканала Al Qahera News сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин.

И она в значительной степени сконцентрировалась на террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России… Если вы намеренно целитесь в гражданскую инфраструктуру, то это не что иное как терроризм. Андрей Келин, посол РФ в Лондоне

Дипломат пояснил, что российские войска, в отличие от киевского режима, совершают удары исключительно по украинской военной инфраструктуре. Он добавил, что тот сопутствующий ущерб, который происходит, вызван тем, что ВСУ размещает средства противовоздушной обороны внутри населенных пунктов, что запрещено гаагскими конвенциями.

Посол РФ заявил об отсутствии реалистичной инициативы прекращения конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London