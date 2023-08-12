Андрей Келин рассказал о двух сценариях завершения регионального конфликта.

Международные инициативы, которые помогли бы завершить региональный конфликт на Украине, в настоящее время полностью отсутствуют. Соответствующее заявление в эфире египетского телеканала Al Qahera сделал российский посол в Великобритании Андрей Келин. Дипломат полагает, что видит лишь два пути выхода из кризисной ситуации. Он заметил, что если Запад продолжит накачивать Вооруженные силы Украины оружием и техникой, то киевский режим сможет продолжать свои атаки. Это приведет к тому, что Украина станет "несостоявшимся государством". По мнению посла в Лондоне, речь идет о самом страшном сценарии, так как на восстановление страны не будет денежных средств и заниматься этим будет просто некому. Вторым более реалистичным методом завершения конфликта он считает мирные переговоры.

Мы, конечно, оценим усилия всех, и в том числе африканских государств. Я знаю, что представитель Египта был в составе делегации африканских государств в Москве. Есть китайская инициатива. Все это позитивно, но пока здесь нет такой инициативы, которая бы давала реалистичный выход из этого кризиса. Андрей Келин, посол РФ в Лондоне

Посол обратил внимание на большое количество внешних факторов, которые могут повлиять на ситуацию на Украине в следующем году. В качестве примера он привел американские президентские выборы в 2024 году и избирательный процесс в Польше.

Келин: ЕС полностью обслуживает интересы США в нанесении ущерба России.

Фото и видео: YouTube / Russian Embassy in London